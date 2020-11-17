外資力挺南亞科 股價寫近8個月新高

DRAM廠南亞科（2408）今年第3季業績雖然低於市場預期，不過，在全球前3大記憶體廠對明年資本支出均轉趨保守下，市場看好DRAM產業可望最慢明年第1季落底，近期在外資法人大動作買超南亞科，推升該股近期走強，今（17）日盤中股價仍一度上漲逾4%，股價寫近8個月新高。

由於市場看好未來記憶體市況有望逐漸落底，外資法人9月買超南亞科逾4萬張，10月也買超該股逾3.6萬張，11月以來，累計至昨（16）日為，外資也已買超逾3.4萬張，在外資買超下，南亞科股價今日早盤一度上漲逾4%，股價高點來到67.4元，股價寫下今年3月以來，即近8個月新高，短線有機會向上挑戰70元關卡。

國內產業分析師也指出，目前市況看來，明年上半年全球DRAM的供給成長有限，供應商庫存持續降低，DRAM 產業即將落底。分析師指出，在 DRAM 產業供給方面，全球前三大DARM廠，包括三星、SK海力士及美光今年資本支出已轉為相對先前保守，估計明年上半年的供給成長有限，且供應商庫存持續降低中。

在 DRAM 產業需求方面，儘管 Server DRAM 受到雲端以及企業客戶庫存偏高影響，今年第4季報價跌幅仍高達約15%，但第4季各大手機廠將推出 5G 新機爭取市占，將推升 DRAM 手機搭載量並提升需求，因此，第4季Mobile DRAM 報價跌幅僅 0~5%，PC DRAM 將受惠商用NB以及 Chrombooks 出貨成長，消費型 DRAM 則受惠車用市場回溫以及新品上市，需求亦見改善。今年第4季整體DRAM報價平均跌幅約10%，並未較第3季持續擴大。