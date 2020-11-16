台灣大獲選DJSI世界指數電信業第一名

2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）公布評選結果，台灣大哥大連續四年入選最高等級「世界指數」（DJSI World）排行榜，更再度名列全球電信產業世界指數第一名，是繼2018年後再度獲得第一名的榮銜，更連續第九年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

由美國標普道瓊公司推出的DJSI，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數。今年受到新冠疫情影響，原訂9月中旬公告的入選名單延到本月14日揭曉。台灣大今年以高達91分的總成績，在經濟、環境、社會三大面向總計24項評分項目當中，有11項獲得滿分。

台灣大董事長蔡明忠表示，5G時代正式來臨，台灣大已從傳統電信公司轉型為網路科技公司，對於全球環境永續發展更加重視，為善盡企業永續責任，未來將帶動更多供應商與利害關係人，朝聯合國永續發展所設定的目標邁進。

台灣大在DJSI評分項目中，以社會面向（Economic Dimension）表現最為突出，績效擊敗全球99%電信業，是世界指數電信業成員中最高分；環境面向（Environmental Dimension）較去年大幅提升17個百分位數(percentile) ，擊敗全球92%電信業。

經濟面向則有3項，包括重大性(Materiality)、政策影響(Policy Influence)、網路可靠性(Network Reliability)等都拿到滿分；環境面向3項滿分，包括環境揭露(Environmental Reporting)、環境政策及管理系統(Environmental Policy and Management Systems)、氣候策略(Climate Strategy) 等均獲滿分；社會面向5項滿分，包括社會揭露(Social Reporting)、勞動實踐指標(Labor Practice Indicators)、人權(Human Rights)、企業公民與慈善事業(Corporate Citizenship and Philanthropy)、利害關係人議合(Stakeholder Engagement)也都獲得滿分。社會面向中的人力資本發展(Human Capital Development)，台灣大拿到98分，為全球電信業界的最高分。