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誠美材Q4獲利看俏 早盤漲近6%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

偏光板廠誠美材（4960）今年第3季揮別連七季虧損，已轉虧為盈每股小賺0.01元，法人預期，在面板供給仍大於需求情況下，第4季部分機種價格有望調漲，獲利能進一步提升，後續訂單也已能看到明年上半年。誠美材今（16）日股價一路上揚，盤中一度來到9.98元、上漲0.55元，漲幅達5.8%。

誠美材第3季累計合併營收23.9億元，年減31%；稅後純益336萬元，較去年同期虧損2.5億元大幅改善；每股純益0.01元，也遠優於去年同期的-0.37元。營收下滑主要因誠美材在昆山奇美材料的持股降低，於去年第4季喪失控制力；不過，誠美材仍以38.4%的股權維持單一最大股東身份，今年改依持股比例認列獲利，第3季認列約5,000萬元獲利。

法人指出，目前昆山奇美的1.5米幅寬產線全開，2.5米超幅寬產線則只有約四成，在後續產能開出後能進一步挹注誠美材獲利表現。

近期面板廠因為疫情使電視及IT產品需求增加，不僅產品價格調升，產能也維持在高檔，營運狀況都較近幾年改善不少。據悉，誠美材10月本業也已轉虧為盈，毛利率將再向上調整，第4季可望成為今年最旺一季。

展望第4季，誠美材推估產品組合仍以電視為最大宗占50%，其次顯示器占23%、筆電占12%，還有手機、平板等中小尺寸產品占15%；明年電視和顯示器占比可能微調，但變動並不大。客戶方面，目前有台灣、中國及日韓等三大客群，約各占三成多，不偏重單一地區客戶。

電視 顯示器

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