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茂林法說報喜 早盤股價直逼漲停

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

茂林-KY（4935）上周五（11月13日）舉行法說會，董事長李滿祥在會中預期第4季營收將維持第3季的好表現，前後二季業績大約持平，並指出IT訂單能見度已看到明年上半年，車載、穿戴應用也都有新機種，可望持續成長。法說會釋出好消息，也帶動茂林今（16）日股價，早盤一度上衝至121.5元、上漲10.5元，漲幅高達9.5%，股價直逼漲停。

茂林今年大吃蘋果訂單，為MacBook發光鍵盤獨占供應商，造就前3季營收、獲利都創下歷史新高。茂林今年前3季每股賺進7.13元，其中第3季單季每股純益達3.55元，若第3季動能不減，預估茂林今年每股可賺進一個股本。

茂林前3季累計合併營收達77.1億元，年增110%；稅後純益9.3億元，較去年同期增加3.2倍之多；每股純益7.13元，比去年同期1.7元有大幅成長。值得注意的是，茂林前3季營益率從去年的6%，一舉拉升到14%，在毛利率和費用率上都有改善。

財務長莊美真指出，因為人員及運費調節等有所管控，加上毛利較高的IT產品占比提升，因此拉高營益率水準。目前公司評估，第4季費用率將會和第3季持平。

今年茂林的產品組合以IT產品為主，營收占比從去年的16%大幅上升至66%，穿戴產品則從33%下降至13%，顯示器從35%下降至12%，消費性和車用產品從13%小減到8%。營運長蔡宗霖強調，非IT產品銷售量和去年相差無幾，不過今年IT產品成長快速，因此讓占比有大幅調整。

法人推估，茂林前3季IT產品出貨量已突破千萬，是今年業績表現火熱的主因。展望明年，調研機構TrendForce預測，明年MacBook在蘋果自研ARM架構晶片M1及新產品加持下，MacBook產品出貨量將從今年的1,550萬台，成長至創歷史新高的1,710萬台，年成長達10%以上，預期明年茂林在IT產品出貨量仍會向上。

李滿祥指出，目前單一客戶的IT產品訂單大幅挹注公司業績，但未來會持續提升其他類型產品的出貨數量，期望讓IT產品占比不超過50%，使公司營運更加平衡。在車用方面，以日韓廠商為主，今年有增加新客戶並有新產品；穿戴部分，則專注提升主要客戶出貨量，並持續開發新產品。

茂林 營收

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