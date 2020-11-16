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創櫃投資媒合 周三登場
櫃買中心為協助引導資金挹注創新企業，以扶植潛力企業成長茁壯，將於11月18日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「109年度創櫃公司投資媒合會」，為創櫃板扶植之企業搭建與專業投資人間的橋梁。
本次媒合會計有十家創櫃板企業進行募資簡報及產品展示，包括一、電子科技類：立達軟體。二、生技醫療類：同仁康、醫百科、千才生醫、那米亞。三、社會企業類：福倫。四、文化創意類：漁歌、精彩創意，以及五、綠色能源類：國際海洋、怡和國際。
櫃買中心致力於提供創新企業在籌資、健全體質及提升知名度等各方面的服務，透過投資媒合會讓有潛力的創新企業有機會加速發展，厚植公司實力，本次參與的創新公司產業多元可滿足專業投資人多元投資的布局需求，活動預期將吸引創投業者、金融機構及企業投資部門參加，熱烈可期。
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