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櫃買業績發表 好戲連台

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，並於11月17日、19日及20日連續推出「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」及「科技生活」等主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

自富櫃200指數推出後，因指數成分股亮眼績效吸引業者陸續推出各項指數化商品，櫃買中心亦於今年10月19日發布新編「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」，以提供更便利運用的投資工具。為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，本系列活動於11月17日推出「富櫃200（二）」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）、國內知名視力矯正手術及眼鏡通路商大學光，以及光通訊薄膜濾光片專業廠統新等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，本次於19日加碼推出第三場「富櫃200（三）」主題之業績發表會，邀請到無塵室機電工程大廠聖暉、產業製程最佳幫手的專業設備廠朋億及指紋辨識IC廠商神盾線上直播說明。

為展現櫃買市場多元特色，20日邀請到三家在「科技生活」領域表現優異的公司，分別為台灣最大的電子商務集團網家、國內貴金屬回收及廢料處理業者金益鼎，以及高爾夫球具代工大廠大田線上直播說明。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站查詢。

櫃買中心 電子商務

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