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創新創業嘉年華 將上秀
為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領七家創櫃板公司參加由「數位時代」主辦之「2020 Meet Taipei」創新創業嘉年華，活動將於11月18日至21日期間舉辦，地點在圓山花博爭艷館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置之「創櫃新星主題專區」。
「Meet Taipei」創新創業嘉年華為台灣最具規模之新創企業展，櫃買中心自2014年起連續第七年參加，本屆活動參展公司家數更多，展區規模擴大，參展公司所屬產業類別涵蓋人工智慧、物聯網、消費電商、智慧應用、醫療健康、金融科技、農業科技、教育科技等領域。
櫃買中心特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集與本展主題相關之卡訊電子、奇多比行動軟體、岳揚智控、高曼計量財務管理顧問、頂豪生活科技、富宸自動科技、環球睿視等七家創櫃板公司共同擺設攤位。展覽活動期間，櫃買中心亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。
此次活動參展的新創公司及團隊將超過400家。
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