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高配息ETF 人氣旺

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台股資金往高股息資產移動，上周大盤指數攻頂，市場買氣進一步集中，受益人最多的元大高股息（0056）人氣逆勢成長規模同步攻高，最快本周創下700億元紀錄，牽動台股大規模ETF排名洗牌。

目前台股ETF「規模王」，已由元大台灣50重新超車元大台灣50反1，也是現階段唯一一檔達到千億元規模，緊接著三到五名向來是壽險重點著墨的債券ETF，不過元大高股息近期表現急追，最新規模來到694億元、首度晉級前四強。

今年以來，台股資金一反近幾年債券ETF吸金趨勢，全球央行因應疫情衝擊啟動史上最大規模寬鬆措施，債券利率陡降彰顯出台股高殖利率優勢，熱錢債轉股配合退休金管理需求，不論舊有或新成立台股配息基金都出現大幅淨流入。

其中，人氣指標的元大高股息在今年配息率排行台股型ETF第一，自去年底來至10月底還沒除息前夕已增胖300億元，往年除息後規模多半停滯，但近期表現反而加速成長，人氣也迭創高，即使上周大盤攻頂，致多數ETF人氣衰減，其最新規模及受益人數仍分別挑戰700億元、突破35萬人。累積除息來，元大高股息激增近百億元。

由於時點上恰好碰到中信高評級公司債規模略為滑落，元大高股息首度進榜規模四強，若本周順利叩關700億元，將是第三個寫下此紀錄的台股ETF。而未來元大高股息若再登三強，還有機會形成三大台股ETF鼎立局面。

大型投信主管表示，今年來國人對於台股ETF的投資熱度確實轉變，以往台股萬點被視為天險，現在投資人已經很習慣，投資台股ETF也從跌時買進漲時出場，轉為不論漲跌都買，大跌更要買。

而元大高股息雖然已經除息完畢，但還有潛在填息的價差機會，中長線而言，跌落年線也是不錯的買點。

法人指出，若同步觀察台股ETF規模十強，能夠穩健配息的產品逐漸躍居主流，如第三大的群益10年IG金融債和五到十名產品，信評風險相對低及配息率3%～4%的投資級債ETF為大宗。

這些產品不見得有超高配息率或最低費用率，但配息都很穩定，不少也是該類型首檔成立或做大的產品，能滿足法人穩定現金流和流動性的需要，適合投資人同步參考。

高股息 台股 ETF

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