鴻海股價 四外資喊到百元

鴻海第3季獲利大增，並釋出第4季及明年營運穩步成長。大和資本等五外資出具報告，二家上修目標價、三家喊逾百元，加上先前的滙豐，共有四家喊到百元，外資圈對鴻海長線挑戰百元逐步形成共識。

利多激勵外資昨（13）日連七買鴻海，為今年來第二長買超紀錄。

今年外資一度在1月隨國際行情連八買鴻海，是布局最積極的波段；昨日買超1,130張，連七買合計3.8萬張，相對於1月連買達7.9萬張，還有回補空間。但昨日內資賣壓出籠，權證相關的自營避險大賣2,681張，鴻海先漲後跌，終場收81.4元，跌0.5元。

鴻海法說會展望樂觀，外資圈最新評論幾乎全面喊買，大和資本和野村將原有目標價分別拉升至105元、103元，加上滙豐維持100元、外資最高的花旗喊110元，「百元俱樂部」是外資對鴻海長線共識。美銀和瑞信分別重申96元及91元目標價，外資均給鴻海「買進」評級。

大和資本對鴻海樂觀，來自集團第3季財報亮眼，中長期展望成長明確。大和分析，市場已看好鴻海上一季獲利增加，紛紛進行財測上修，但實際產能運作及成本管控表現優於預期，營益率和獲利成績都超過預測。