廣達Q3犀利 揮滿壘全壘打

廣達昨（13）日舉行法說，公布第3季財報，第3季稅後純益78.7億元，創單季新高；前三季稅後純益167億元，已經超過去年全年159.4億元；今年筆電出貨預估6,000萬台，明年出貨比今年高；明年上半年業績表現會與今年下半年一樣強勁。

董事長林百里表示，公司總動員創造滿壘全壘打，他從來沒有這麼興奮過。

展望2021年，廣達副董暨總經理梁次震表示，今年的業績從下半年才開始成長，明年上半年應該可以保持今年下半年旺季的水準，筆電全年出貨量將比今年高。

廣達昨天舉行法說會，公布第3季稅後純益78.71億元，季增25.9%，年增81.5%，第3季每股純益（EPS）2.04元，是近20年來高點，幾乎比去年同期1.13元倍增。

今年前三季稅後純益167.02億元，年增46.1%，前三季每股賺4.33元，去年同期為2.97元。

林百里說，廣達目前的兩隻腳，一隻是筆電，一隻是雲端伺服器，人工智慧（AI）結合5G所打造的應用工具，將是第三隻腳，是推動下一個十年成長的引擎。他自豪表示，廣達的筆電技術，產能與客戶最完整，擁有Window 、Chromebook與Mac三大系統，創造滿壘全壘打。

廣達第3季筆電出貨達1,830萬台，季增26.2%、年增近97%，近乎翻倍，也創單季新高，今年前十個月出貨達 4,610萬台，已超越去年全年。

林百里說，疫情影響下出現網路榮景，未來會有更多應用與商機，是未來幾年非常令人鼓舞的趨勢，廣達做更好的產品，客戶拿更多市占率，他說「很久沒有那麼興奮了」。

林百里強調，AI加上5G，一是超高速運算，一是超連接通訊，很多工作利用網路完成。

客戶還要廣達做醫療，運輸，教育等非常多的應用，剛性需求大增，他的AI夢也慢慢實踐。