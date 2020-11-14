聚碩 前三季EPS 2.21元

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

資訊應用服務供應商聚碩科技（6112）昨（13）日召開法說，今年遠距上班及遠距會議需求，帶動伺服器及資通訊產品成長，推升聚碩今年營運，今年前三季每股稅後純益2.21元，聚碩表示，來自運算跟技術類服務成長最大，未來可望穩健成長。

今年前三季聚碩合併營收為104.86億元，年增12%，稅後純益為4.34億元，較去年同期增加約38%，每股稅後純益為2.21元。

聚碩主要產品及支援服務涵蓋亞馬遜AWS、微軟、斯顆、甲骨文、VMWARE等整合方案、安裝建置、規劃資訊、後勤作業、財務融資、維護服務、教育訓練及市場行銷。累計今年前三季，聚碩來自網路服務跟工具類服務小幅衰退，運算業務則年增32%，技術類年增23%。

去年聚碩成為佳世達聯合大艦隊成員，是佳世達在資訊服務業的重要平台，聚碩也持續擴大自身艦隊成員，今年上半年提高對動力安全、德鴻的持股到逾兩成，動力安全主要業務為金融保險證券業的資訊安全服務，德鴻則是顧客關係管理廠商。

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