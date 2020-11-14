藍天獲追單 出貨火熱

藍天電腦（2362）受惠政府標案及電競、商務機種買氣暢旺，第3季筆電出貨45萬台，季增9%，創近六年單季新高。藍天表示，因應中國大陸雙11購物節、耶誕節與農曆春節的鋪貨需求，客戶強勁追單，看好第4季NB出貨量續創新高。

藍天第3季合併營收57.77億元，年減3%、季增4%；營業利益3.62億元，年增9%、季減41%；因業外損失5,067萬元，稅後淨利為2.12億元，年減54%、季減29%，每股純益0.36元。累計前三季合併營收147.73億元、年減11%，營業利益12.78億元、年增95%，稅後淨利3.18億元、年減74%，EPS0.53元，每股淨值65.3元。

藍天筆電事業第3季接續前季需求力道，取得各國政府教育標案採購，加上電競、商務機種買氣暢旺，第3季出貨45萬台，季增9%、創近六年單季新高，累計前九月NB營收為118億元，年增4%，換算美元收入年增9%，加上今年藍海機種銷售近六成，深藍海機種更熱銷超過一成，帶動獲利提升，營業利益率5.5%，較同期成長1.6倍。

今年前三季藍天筆電出貨量109萬台，年增6%。展望第4季，藍天表示，客戶出現強勁追單潮，10月出貨量17萬台，預期第4季出貨將再刷新單季紀錄。未來宅經濟型態持續，市場對筆電需求熱度不減，歐洲客戶提早下長單已至明年第2季。