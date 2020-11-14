茂林 今年估賺一股本

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

導光板大廠茂林-KY (4935) 昨（13）日召開法說會，董事長李滿祥表示，受惠客戶新機種上市，目前NB能見度到明年上半年，預估第4季整體營運和上季相當，明年第1季因TV、車載及穿戴應用增加，有望「淡季不淡」。

茂林是蘋果供應鏈之一，今年以來受惠蘋果新筆電上市，法人估計全年純益將賺逾一個股本，改寫新高；日前蘋果「One More Thing」發表會，首度採用自家設計的處理器，推出兩款筆電一款桌機，包含MacBook Air、13吋MacBook Pro與Mac mini，為茂林本季營運添動能。

茂林第3季營收34.2億元，季增18%，連兩季創新高。10月營收10.22億元，月減13%。累計今年前十月營收87.31億元，年增104%。第3季毛利率23.12%，為四年來單季新高，稅後純益4.65億元，季增26%，為單季新高，每股純益3.55元。累計今年前三季稅後純益9.33億元，年增3.2倍，每股純益7.13元。

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