貿聯 前三季EPS 9.49元

貿聯-KY（3665）昨（13）日公布第3季稅後純益4.99億元，季減0.79%，年減5.49%；每股純益3.83元，較第2季的3.86元，去年同期的4.48元都衰退。

貿聯今年前三季稅後純益達12.39億元，年減8.29%，前三季每股純益9.49元，去年同期每股純益為11.46元。

貿聯表示，第3季由於新冠肺炎疫情趨緩，車用、電器等產品的下游供應鏈全面復工，出貨已恢復常態。

展望未來，貿聯表示，雖然全球生產與商業活動於第3季陸續重啟，然而第4季歐美等地區疫情再次升高，供應鏈仍需審慎應對。

貿聯展望明年上半年，認為小型家電、運動越野車、數據中心服務等仍是向上趨勢。

電動車客戶在加州與中國廠產能持續創高、儲能裝置搭配間歇能源的大趨勢等，電動車、儲能裝置等長期展望仍值得期待。