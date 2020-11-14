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中磊 Q3每股賺1.13元

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

電信寬頻設備廠中磊電子（5388）昨（13）日公布第3季營運成果，毛利率提升至15.9%，每股稅後純益1.13元，季增15%。中磊表示，疫情改變全球經濟活動，帶來網通產業新契機，推升寬頻升級需求，中磊積極搶攻寬頻升級及5G商機。

中磊第3季營收94.62億元，季增2%，年增4%，受惠產品組合改變帶動，單季毛利率達15.9%，優於去年同期的14.7%，單季歸屬母公司稅後純益達2.78億元，季增逾15%，每股稅後純益1.13元。累計前三季營收255.18億元，年增15%，毛利率達15.1%，歸屬母公司稅後純益為6.06億元，每股稅後純益2.44元。

中磊表示，今年來居家辦公、視訊教學、串流娛樂等應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求，中磊搶寬頻升級商機，電信市占率持續提升，投入WiFi 6、新世代光纖接取設備等加值應用，貢獻營收將逐漸發酵。

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