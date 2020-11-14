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啟碁 看旺明年五題材

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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網通廠啟碁（6285）昨（13）日舉行法說會，董事長謝宏波樂觀看待2021年5G、WiFi 6、物聯網終端、C-V2X、低軌衛星等新產品，應用在網路架構、寬頻接取、物聯網平台及車用電子，打入營運商車用設備商企業客戶及品牌商，將是營運成長重點。

5G、電動車聯網對營收貢獻可望倍增，將積極加碼台灣及越南產能，為未來兩到三年成長預作準備。

謝宏波最看好5G及電動車用車聯網產品，今年5G網路進度雖受疫情影響，各國進度趨緩，但2021年至2023年將是各國積極布建的高速成長期，今年5G產品貢獻營收可望達3%至5%，2021年可望達7%至10%，將是倍數成長。

謝宏波表示，今年各產品線普遍受到疫情影響，汽車市場影響尤其大，今年下半年回到八、九成水準，後續要觀察歐洲封城狀況，但啟碁積極布局電動車車聯網產品，近期表現不錯，明年可望有倍增表現。

啟碁今年前三季產品貢獻營收網路占45%、車用25%、家庭25%，謝宏波表示，目前各產品線的新客戶及新產品發展不錯，樂觀看待2021年營運，明年產品分布與今年相當。

因應美中貿易戰影響，啟碁積極返台及前進越南建設新產能，現在台灣台南S2廠跟越南V1廠已經加入生產，同時投入台南S3廠跟越南V2廠的布建計畫。

謝宏波表示，大陸昆山廠仍是重要生產基地，今年大陸產能占比約35%至40%，越南約10%至15%，台灣則為40%至50%，預估明年第4季，越南V2廠可望開始投產，2022年下半年台南S3開始投產，因應未來三年營運成長。

受到新冠肺炎影響，啟碁今年上半年營運不佳，下半年急起直追，累計前三季營收456億元，年減1.3%，稅後純益11.3億元，年減5%，每股稅後純益2.89元。

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