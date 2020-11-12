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智原22奈米基礎元件IP 已採用於智慧物聯網裝置

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

特殊應用IC（ASIC）計服務暨矽智財（IP）供應商智原科技（3035）今日宣布，其22奈米基礎元件IP解決方案已獲許多客戶採用，應用於網路監控攝影機單晶片（SoC）、真無線藍芽耳機SoC、物聯網SoC與行動聲控人工智慧處理器。

智原這IP組合是配合聯電22奈米超低功耗（ULP）與超低漏電（ULL）製程技術，適用於需要延長電池壽命且高效能的新一代可攜式消費電子產品與物聯網晶片。

智原是在去年底推出22奈米基礎元件IP，不僅提供可操作於0.6V至1.0V廣域電壓的標準元件庫與記憶體編譯器，更支援0.7V單一電壓的記憶體，簡化客戶的電源設計。

此外為，解決0.6V低操作電壓時靜態時序分析（STA）呈現非高斯分布的特性，特別導入動差的概念來描述LVF模型（Moment-based LVF model），使設計模擬與實體驗證的結果能更加吻合，以增進客戶的SoC設計專案品質。

智原營運長林世欽表示，能在很短的時間內，將配合聯電22ULP/ULL基礎元件IP應用在多項熱門主流與新興消費電子產品應用中。藉由此套IP解決方案，客戶可以便捷地部署新的22奈米設計或是移轉原28奈米的設計到22奈米，以獲得更好的功耗、性能和面積表現。智原將持續擴展22奈米IP產品線，包括類比、時脈、高速介面等功能性IP，進一步滿足客戶的需求。

奈米 智原

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