產業進入淡季 太陽能股多檔股價今創波段新低

國內大型電廠專案先前為了趕年底併網，積拉貨之下，推升國內太陽能股第3季多有不錯營運表現，不過，近期在趕年底的併網拉貨期進入尾聲之後，太陽能股也出現營運降溫，反應在10月營收上，多數太陽能股出現單月營收下滑，也使得前波強勁上漲的太陽能股，今（12）日盤中多檔個股，包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）及安集（6477）股價跌破前波低點，寫下波段新低。

太陽能產業進入今年淡季之後，反應在各公司營運上，10月營收也多較9月明顯下滑，因此，近日太陽能股也紛紛走弱，今日盤中，包括元晶（6443）、茂迪、國碩（2406）及達能（3686）股價跌幅均一度達到5%至6%之多，另外，聯合再生、安集及太極（4934）盤中跌幅也在3%上下，整體太陽能股明顯走弱。

在近日股價走弱回檔之後，今日盤中，太陽能前波強勢上漲指標股的安集、茂迪、聯合再生等股，今日盤中也紛紛破底，其中，聯合再生今日股價寫下近1個月新低、安集盤中低點來到55元，同樣也是波段新低，另外，茂迪今日盤中股價低點來到31.7元，更是寫下今年9月28日，該公司減資以來的新低。國碩也在今日寫近1個月股價新低。

另外，元晶、新晶投控（3713）、太極及達能，目前股價同樣走弱，目前股價都已相當逼近前波低點，後市股價走勢值得留意。

多數太陽能廠10月營收都有明顯下滑，其中，安集10月營收1.72億元，較上月衰退52.5%；元晶10月營收3.65億元，也較上月衰退16%，主要原因是產業淡季以及生產線改機的影響；茂迪10月營收2.83億元，月衰退也達10%。業者認為，淡季效應將到明年第1季，不過第2季之後，產業仍可望需求回升。