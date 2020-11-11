愛普轉型效益顯現 第3季每股純益增至1.7元 季增逾五成

記憶體設計公司愛普(6531)今日（11月11日）今日舉行法說會並公布第3季財報，受惠轉型效益逐漸顯現，第3季每股純益達1.7元、前三季每股純益 3.21元，表現不俗。

愛普在法說會中說明，因計畫出售孫公司Zentel Japan Corp.(力積日本)76%股權的交易尚在進行，但第3季馬依據國際財務報導準則，將該轉投資轉列於待出售處分群組，其損益亦於損益表中單獨列示於停業單位損益；第3季營收也受重分類影響原編列的12.4億元調整為8.28億元，減少約33%，不過第3季毛利率衝破30%，來到33%，凸顯愛普以高毛利產品及矽智財（IP）授權為主的營運策略確實產生出財務效益。

愛普執行長陳文良表示，愛普自2019年起進行經營策略調整，聚焦於高毛利客製化產品及服務，除改善毛利結構外，且持續朝向記憶體矽智財（IP）授權、人工智慧（AI）及高效運算（HPC）等相關領域深耕，第3季的毛利及純益表現，驗證營運策略調整奏效。

愛普依業務結構將營運拆分為IoT事業部及AI事業部，其中IoT事業部目標為全球最大的IoT邊緣終端(Edge Devices)記憶體的供應商，IoT BU的商業模式是銷售客製化記憶體實體產品，也就是包含獨有IP的記憶體銷售業務。

至於AI事業部則專責開發邏輯與DRAM 3D堆疊技術，商業模式在收取IP的授權金及權利金。近期受市場關注的晶圓堆疊晶圓（WoW）3D先進封裝技術，愛普獲得 晶圓代工廠和多家客戶的支持，若持續順利推展，可望於2021年量產。

陳文良強調，愛普已正式將邏輯與DRAM 3D堆疊技術命名為VHM™（Versatile Heterogeneous Memory），正著手申請商標中，此技術產品的重點在於為3D堆疊客制化，也提供相應的邏輯介面IP，此產品也開始貢獻權利金收入。此外，IP授權業務也和多家客戶洽談中，開發時程符合預期，且預期未來在物聯網及智慧穿戴應用，將為公司帶來不錯的成長動 能 。