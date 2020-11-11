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指揮中心：挺台疫苗廠政策明確 擬編預算採購

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

國衛院董事長林奏延建議政府，應先編百億預算採購國內新冠疫苗，建構抗疫國防實力。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日表示，政府擬對「本土疫苗採購」編列預算，是否百億元仍待研議，但支持本土疫苗廠的政策態度明確。

新冠防疫不能只靠國際大廠，林奏延建議，政府對本土三大新冠疫苗廠，應儘早啟動「預先採購」方案；高端疫苗總經理陳燦堅也認為，世界各國對新冠疫情，都是透過「預採購（APA）」或「預先市場承諾（AMC）」爭取所需疫苗，廠商簽下協議後，疫苗只要開發到一定成果，政府就會實現採購承諾。

莊人祥表示，政府的新冠疫苗採購政策，因國外開發進度較快，在防疫邏輯上理應先向國外採購，然後會以實際行動、預算扶植本土疫苗發展。本土疫苗廠目前有高端（6547）、國光、聯亞等三家進度較快，業界認為，只要政府支持態度明確，疫苗廠即可望受激勵而加速產品進程。

對於預先採購國產疫苗，莊人祥說，政府編明年度預算時，將再編列另一筆疫苗採購預算，主要用在本土疫苗採購，預算規模或許不會像今年的115億元預算那麼多，但官方扶植本土疫苗廠發展態度、政策都很明確。

官方態度明確，但仍有條件，莊人祥指出，預採購模式，過去台灣的經驗都是等到臨床二期才開始規畫，這次新冠疫苗要採什麼方式，仍要等待各疫苗公司臨床進度及成果，才能確定。

至於國際疫苗採購，莊人祥指出，除爭取輝瑞（Pfizer）與BNT合作的疫苗，台灣透過COVAX平台也有機會取得英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）及美國Moderna疫苗，其中Pfizer及Moderna的疫苗，有關超冷鏈技術運送仍是挑戰。

今年編列的115.5億元預算，其實只夠買一半的需求，莊人祥說，估計全台需施打疫苗的人口數是1,500萬人，每人施打兩劑共需3,000萬劑，目前的115.5億元預算應足夠向國際採購到一定量的疫苗。

時至11月，歐美疫情愈趨嚴峻，Pfizer新冠疫苗宣稱具九成保護力，獲世界關注。莊人祥表示，政府透過COVAX或任何管道，都在爭取Pfizer的疫苗，最快明年首季會有好消息。但他也強調，COVAX平台掌握的新冠疫苗中，除正在聯繫的Pfizer外，AstraZeneca及Moderna疫苗都是台灣可採購的項目。

疫苗 疫情 林奏延

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