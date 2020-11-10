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胡連營運亮眼 股價亮燈漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
胡連董事長張子雄。記者曾吉松攝影／報系資料照
胡連董事長張子雄。記者曾吉松攝影／報系資料照

車用連接器廠胡連（6279）近期公布的營運數據持續表現正向，包括第3季業績及10月營收均具成長表現，在後市營運持續看好下，該股近日走強，今（10）日盤中胡連股價一度攻上漲停板，盤中高點來到91.7元，股價寫下近5個月的新高。

胡連10月合併營收3.82億元，較上個月成長10.4%，與去年同期相比為年增14.3%；累計今年前10個月營收為27.63億元，較去年同期小幅下滑7.4%。

在第3季營運表現上，第3季合併營收達8.36億元，較上季營收相當，以目前實收資本額15.57億元計算，第3季每股稅後純益為0.47元；累計前3季合併營收為23.89億元，較去年同期營收小幅衰退6.96%，前3季稅前盈餘為3.53億元，前3季稅後純益為2.84億元，累計每股稅後純益為1.8元。

胡連今年上半年營運受到新冠肺炎全球疫情影響，不過，下半年之後，因應全球汽車從燃油車轉型的趨勢，胡連近年也從傳統機構件，加速佈局新產品，其中用於影音系統的乙太網路連接器，已在吉利兩款車種量產，未來因吉利有朝跨車種共同開發平台的趨勢，該產品有機會擴大在吉利車種滲透率。

此外，在電動車部分，胡連大電流連接器已有量產交貨，據了解，亦有指標廠商標案接觸中，若順利通過認證，將對公司布局電動車有關鍵意義。市場法人也看好後市胡連營運有望持續回升。

胡連 營收

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