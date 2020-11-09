威剛前三季每股賺4.7元 近三年最佳水準

記憶體模組大廠威剛（3260）受惠固態硬碟(SSD)今年出貨動能持續強勁及DRAM模組需求穩固，今年前三季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」佳績；今年前三季稅後純益10.44億元，年增56%，每股純益4.7元，為近3年來同期最佳水準。

威剛今日舉行董事會，通過第三季合併財報，前3季合併營收達233.63億元，年增26.3%。其中第3季單季合併營收86.55億元，季增15.84%；稅後純益3.13億元，季成長11.1%；歸屬母公司業主權益，季增14%，達3億元，以加權平均股數2.19億股計算，每股純益1.37元，優 於第2季的1.2元。

威剛強調，雖然第3季記憶體市況向下，但公司營收及出貨量仍穩健走揚，9月合併營收更創下近兩年來新高，加上業外認列運彩獲利1.08億元，推升第3季整體獲利持續向上成長。

展望未來，威剛認為，新款5G手機與新一代遊戲機陸續上市後，有助於拉升市場對記憶體應用，加上全球筆電需求暢旺，也將刺激SSD及DRAM模組出貨持續成長。

另外，DRAM及NAND Flash價格在歷經近兩個季度調整後，本季合約價下跌幅度可望收斂。看好整體價格走勢優於預期及客戶需求不減，全球宅經濟效應更刺激電競筆電及周邊產品業績逐月向上，公司樂觀看待本季整體營運表現將有機會與今年第三季相當，甚至更加出色。

威剛也積極布局的工控事業，今年導入多項新客戶專案，提供全方位記憶體解決方案，明年不僅業績成長可期，也可望為公司整體獲利挹注新興動能。

威剛今日也公布10月合併營收為28.9億元，年增長35.4%，雖然10月工作天數較9月減少3天，但各項產品出貨仍維持高檔水準。其中SSD產品營收不僅穩站10億元以上，營收比重更持續攀升，再次改寫歷史紀錄達37.5%；累計前十月營收為261.58億元，年增26.8%。