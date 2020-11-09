榮成10月工紙漲價成功、獲利跳升 股價演慶祝行情

榮成（1909）公告10月營收41.79億元，月減0.24％、年增5.1％，單月稅前淨利來到1.74億元，每股稅前純益0.14元，為近21個月新高。榮成表示，10月獲利表現創高，主要是因10月工紙漲價成功。

榮成因10月獲利優於市場預期，今日股價上漲，盤中來到16.7元，漲幅達4%。由於榮成將舉辦現增，目前為緘默期，公司對10月營收較9月略減僅說是內部因素，不便對外透露，至於獲利成長則是因工紙價格上漲成功，不過僅微幅調漲，幅度不到3%。

累計榮成1-10月自結合併營收327.24億元，雖年減16.03％，但營益率提升近1.5個百分點，歸屬母公司稅前淨利5.83億元，較去年同期的0.47億元，年增逾11倍，稅前每股純益0.48元，也大幅優於去年同期的0.04元。

法人表示，第4業為造紙業旺季，目前看來，大陸市場需求暢旺，使榮成得以漲價成功，年底前還有雙12、耶誕節等檔期，預估榮成11、12月營收可望續居高檔，有機會超越10月營收表現。此外，榮成在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，將在明年1月投產，亦為明年營運帶來新動能。