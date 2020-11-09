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聯詠第4季超旺 三外資上修目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯詠反映利多飆漲。（券商軟體）
聯詠反映利多飆漲。（券商軟體）

聯詠（3034）第4季展望大好，大敗外資圈預測，摩根士丹利、大和資本、滙豐證券三大券商出具報告一面倒上修聯詠目標價，分別提高到333元、325元、310元，激勵聯詠今天開盤暴漲，直逼漲停價300元！

三大外資一致指出，聯詠第4季展望太好，好到超出預期。外資圈原本平均預測聯詠第4季營收季減7%，展望結果是持平，優於市場預測也領先往年季節性表現。

摩根士丹利表示，聯詠第4季最看好LDDI，次為SDDI，SOC預期衰退。受惠居家辦公和線上學習需求強勁，相關遊戲機、NB、筆電訂單能見度不僅看到本季底，還看到明年第1季，LDDI前景樂觀。

SDDI雖然面臨OLED DDI出貨減少挑戰，但TDDI持續增加出貨，SOC則受到TV SOC、PMIC動能減弱影響，不過T-Con和監控器SOC需求仍預期優於第3季。聯詠也積極就TDDI、LDDI乃至PMIC、T-Con的報價與客戶展開協商。

目前晶圓代工產能供不應求，摩根士丹利認為，聯詠相對於競爭對手，應已確保足夠產能，肯定其訂單能見度到明年第1季。伴隨後續OLED DDI可望自第2季起接棒復甦，大膽給予更高的財測和目標價。

大和資本也認為，新冠肺炎持續推升居家辦公熱潮，聯詠逐季成長確立，接著5G手機帶動OLED DDI動能好轉有助抵銷未來居家辦公需求退減。另外是明年上半年起，聯詠屏下指紋辨識晶片、穿戴裝置及Mini LED等新品競推，也會創造新能量。

摩根士丹利對聯詠今、明、後年每股純益（EPS）預測上修為19元、20.3元、20.9元，大和上調為19.4元、19.8元及20.5元，滙豐則上修到18.2元、20.6元及21.8元。

聯詠 摩根

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