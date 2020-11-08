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外資大換股 日月光、台積搶鏡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國總統大選對全球市場干擾告一段落，外資與投信啟動換股操作，對應白宮新主人新政策帶來的新契機。法人指出，外資與投信買盤回補股的日月光投控、台積電、景碩等，是年底前盤面投資焦點股。

CMoney統計，近一周外資由賣超轉買超前五名個股為日月光投控、台積電、元大金、中信金與新光金；投信由賣轉買則是景碩、南電、華新科、台表科及萬海。

進一步看，外資11月以來回補日月光投控相當積極，帶動股價上周上漲8.7%、台積電也在外資偏多操作下，股價站回450元關卡，另外，買盤也點火金融股元大金、中信金、新光金。

至於投信11月以來天天買景碩、南電及華新科，帶動股價紛紛周漲逾8%，台表科及萬海也在投信買盤青睞下，股價震盪走高。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，外資近期歸隊，不過買盤斷斷續續，後續操作動向仍需要觀察；投信今年來持續偏多操作，留意近期換股操作動向。

第一金投顧董事長陳奕光認為，美國總統大選後，新一輪紓困案過關機會大增，帶動經濟回升，同時美元呈現弱化，資金外流新興亞洲市場、推升台股走勢。

短線台股將走軋空行情，軋借券、軋放空、軋空手，三軋行情將推動台股再次上功「萬三」。

在類股方面，看好半導體的晶圓代工、資金寬鬆下的資產營建族群、政策推動的新能源概念股、以及蘋概股將受惠於新品效應。

外資 台積電 元大金

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