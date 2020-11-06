台灣大第三季法說會 5G、momo皆顯著成長

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

台灣大哥大今(6)日召開109年第三季線上法說會，指出電信5G業務、momo雙引擎皆明顯持續成長，且看好未來競爭優勢。

台灣大公布第三季合併營收312.4億元，較去年同期成長1%；營業利益38.4億元，較去年同期減少10%；稅後淨利為28.2億元，稅後淨利達成率為110%，稅後EPS為1.01元。

台灣大表示，從7月5G開台後，電信業者的5G吃到飽資費皆提高，攜碼門號數持續減少，可見台灣行動市場逐漸走向良性競爭，隨著網路布建加快、iPhone 12系列問世，以及5G的Android手機選擇性增加，可望帶動台灣大5G申辦動能。

台灣大第三季電信業務營運亮點方面，首先是5G滲透率較當初4G開台後同期增加50%；約90%的5G用戶選擇申辦月付999元或更高的資費，可望帶動5G ARPU提升。另外，兼顧5G行動上網及寬頻上網的台灣大5G「好速成双」方案，動能也持續成長。

除了電信本業外，另一成長引擎momo表現也顯著成長，今年第三季合併營收為155.83億元，較去年同期成長26%；衛星倉數達到19座，較去年同期增加6座，更多來自momo和寬頻上網服務的綜效，強化了台灣大的競爭優勢。

5G 台灣大哥大

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