10月營收／緯創月增4％ 英業達月減19％

緯創（3231）昨（6）日公布10月營收為721.92億元，月增4.4%，年減9.6%，主要是iPhone代工業務挹注；英業達10月營收421億元，月減近19%，年減12%，主要是缺料以及伺服器平台進入轉換期。

緯創四大產品線10月的出貨，筆電出貨200萬台，月增10萬台；伺服器出貨22萬台，月增1萬台；桌機出貨70萬台，月減20萬台；顯示器出貨90萬台，月減5萬台。

緯創預期本季筆電出貨將較第3季成長，顯示器產品往上或持平第3季，伺服器與桌機第4季出貨與第3季持平。第4季整體出貨量小幅上揚，優於往年第4季整體出貨量。2020年筆電與伺服器出貨都將較去年成長。緯創今年前十月營收6846.65億元，年減3.29%。

緯創仍有iPhone代工業務，是低價版iPhone的主力代工廠，也新增新款平價iPhone的代工，目前平價iPhone銷售不錯，有利推升整體iPhone銷量，帶動緯創第4季營運。

英業達10月筆電出貨170萬台，較9月減少20萬台，主要是受缺料影響。本季因筆電與伺服器進入新平台的轉換，英業達預期，出貨量呈現季減；但相較去年同期，筆電與伺服器都將出現高個位數的成長。