10月營收／緯穎月增17％ 出貨回升

緯穎（6669）昨（6）日公布10月營收為198.27億元，月增17.9%，年增28%，今年前十個月營收為1,542.52億元，年增19.08%，經過第3季庫存調整之後，緯穎伺服器出貨量在第4季緩步回升，帶動業績上揚。

緯穎董事長林憲銘之前表示，今年雖然有新冠肺炎疫情，打亂伺服器的生產與出貨時程，但是受惠企業進行數位轉型，大數據需求提升，加上網路經濟活動比重提升，未來一年內看不到伺服器產業有下滑跡象，對伺服器事產業持樂觀看法。

緯穎副董事長洪麗甯之前也指出，雖然第3季雲端資料中心需求走緩，但第4季需求逐步回溫，中長期需求穩健。疫情升溫短期內可能影響捷克、墨西哥、美國等地的伺服器生產狀況，目前緯穎加大產能，盡量減少影響。

緯穎為微軟雲端伺服器主力供應商之一，洪麗甯看好微軟在台灣設立首座在地資料中心，有助加速企業資料上雲，不必再將資料送至日本、美國等資料中心，緯穎本身也已將 ERP系統放在微軟 Azure 雲端平台上運行，整合企業資源、強化跨部門協作。