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10月營收／國巨月減6％ 衝產能利用率

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

國巨（2327）昨（6）日公布10月自結合併營收約72億元，月減6%，年增123.4%；累計前十月合併營收為526.56億元，年增52.6%。10月營收較上月減少，主要是受中國十一長假減少四分之一的工作天數所影響。

因終端需求穩健，國巨逐步拉升MLCC及晶片電阻的產能利用率，且鉭質電容產能持續滿載，以因應客戶端穩定增加的需求，但目前庫存天數仍低於60天。

展望未來，國巨強調將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G與物聯網的營運佔比及產值。

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