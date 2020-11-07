精元 Q3獲利大增22％

筆電鍵盤大廠精元（2387）受惠大客戶蘋果新機種拉貨激勵，第3季稅後純益4.93億元，創歷史新高，季增22%，超越上半年總和，每股純益2.58元。

精元為全球前三大NB鍵盤大廠，因重返蘋果供應鏈，供貨Mac Pro新機種鍵盤，以及新推出的iPad Pro全新巧控鍵盤等，讓精元通吃蘋果及非蘋筆電陣營，加上今年因疫情衝擊，宅經濟發威，推升今年營運締造新猷。

精元累計今年前三季稅後純益8.15億元，每股純益4.26元，較去年同期每股僅0.3元，獲利三級跳。

精元昨天股價收67.7元，上漲1.4元，惟外資法人連六日賣超。挾業績題材激勵，精元今年股價自3月下旬20.9元低檔，一路大漲，最高於10月下旬站上78元，改寫逾十年來新高，波段漲幅達2.73倍。

蘋果將於台北時間11月11日舉辦線上新品發表會，外界預估，將推出三款MacBook新品，分別是13吋與16吋的MacBook Pro，以及新款13吋的MacBook Air。市場預期，隨著蘋果新機連發，精元本季營運不看淡。

精元受惠疫情居家辦公及蘋果NB新機型導入，帶動鍵盤出貨量增加，尤其因返學潮帶動，加上教育筆電大缺貨，因應美國市場龐大急單需求，筆電供應鏈拉貨強勁，7月營收一舉超越20億大關之後，9月營收站上22.91億元，月增6.8%，年增60.58%，連三個月創新高，累計今年前九月營收144.54億元，年增58.5%。

目前市場傳出NB供應鏈面臨部分驅動IC或CPU等零組件缺貨的消息，預期若缺料因素有效緩解，精元本季營收可望維持相對高檔。受惠客戶新機種推出，精元今年前三季毛利率15.3%，年增5.1個百分點。