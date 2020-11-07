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金像電Q3 EPS 1.07元 燿華虧損收斂
PCB族群第3季財報數字陸續公布。金像電（2368）昨（6）日公布前三季每股稅後純益約3.16元，換算第3季單季每股稅後純益約1.07元，創歷年同期新高。
蘋果PCB供應商燿華前三季每股虧損1.76元，不過第3季單季虧損收斂至0.67元。
金像電前三季淨利約17.11億元，較去年同期轉盈，扣除上半年稅後純益11.34億元，第3季單季淨利約5.77億元，較去年同期1億元，年成長477%，季減約21.5%，往年營運高峰都在第3季，第4季仍有季節的修正因素影響。
至於燿華昨日公布簡易財報數字，前三季每股虧損1.76元。
燿華受到歐洲車廠停工與市場結構變化影響，今年第2季單季轉虧，第2季每股虧損1.11元，至於第3季則因為稼動率提升，使得虧損收斂。
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