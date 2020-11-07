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明基材夠利 Q3 EPS 0.36元
偏光片大廠明基材料（8215）第3季受惠偏光片事業穩定升溫，單季稅後純益1.16億元，季增50%，為11季來高點，每股純益0.36元。
明基材累計今年前三季稅後純益2.25億元，與去年同期相當，每股純益0.7元。明基材昨（6）日股價收23元，上漲0.05元，外資連兩日買超。
明基材日前已公布10月營收13.5億元，月增4%，為七個月來高點，年增17.97%。明基材表示，10月營收明顯成長，主要來自消費性醫療進入銷售旺季，加上光學膜及偏光片出貨升溫。
明基材累計今年前十月營收123.4億元，年增5.3%。近年明基材對於偏光板本業維持穩健策略，三條生產線除每年透過去瓶頸增加5%-10%產能外，未有大幅度擴充計畫，內部評估，由於2020年面板新增產能不多，估計第3、4季偏光板持平看待，下半年應可優於上半年。明基材目前來自偏光片事業營收占比仍有逾八成，近年積極分散客戶結構。
除了偏光片本業之外，近年轉投資醫療新事業也漸有斬獲，目前醫療相關產品營收占比已達10％以上，未來將持續擴大，為公司開展新利基。
明基材在醫療產品布局方面，主要分為消費性醫療，如隱形眼鏡的自有品牌美若康主攻矽水膠隱形眼鏡，或是痘貼等；專業醫療中包括包材及傷口護理等應用，主攻醫院通路。
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