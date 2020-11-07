台灣大Q3 EPS 1.01元 超越財測

電信三雄拚5G網路建設，台灣大（3045）總經理林之晨昨（6）日在法說會上宣布，年底5G基地台將從原本的4,000台增加至6,000台，看好5G吃到飽資費趨向穩定及良性競爭，可望拉抬平均帳單金額（ARPU）。

台灣大近期股價一度跌至95元，近期回溫，昨日上漲1.4元，重返百元大關，收100元。中華電信下跌0.5元，收109.5元。

台灣大昨日召開第3季線上法說會，台灣大第3季營收312.4億元，年增1%，稅後純益28.2億元，財測達成率為110%，每股稅後純益1.01元。累計前三季營收944.4億元，每股稅後純益3.27元，超越財測。

林之晨表示，5G開台後，電信三雄5G吃到飽資費皆提高，攜碼門號數減少，顯示台灣行動市場逐漸走向良性競爭，隨著網路布建加快、iPhone 12上市，5G的Android手機選擇性增加，可望帶動5G申辦動能。

法人關注5G資費市場競爭，林之晨表示，目前資費趨於穩定及良性競爭，台灣大5G滲透率相較4G開台後同期成長50%，目前5G用戶有58%選擇1,399元以上資費，帶動5G平均帳單金額。

林之晨表示，電商及寬頻上網的綜效是台灣大重要競爭優勢，尤其momo表現顯著成長，第3季合併營收155.83億元，年增26%，持續擴建衛星倉數達到19座，較去年同期增加6座。

今年台灣大也加碼5G資本支出，林之晨表示，目前建置約4,000台5G的3.5G頻段高速基站，年底朝6,000台邁進。亞太電信與遠傳結盟後，林之晨重申，台灣大對任何合作都抱持開放心態，有任何進度會向投資人報告。