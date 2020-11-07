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10月營收／中磊月增2％ 智邦月減18％
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（6）日公布10月營收36.4億元，創下歷史同期新高及歷史次高；智邦10月營收43.8億元，月減18.8%。
中磊昨日上漲0.4元，收73.8元；智邦上漲2.5元，收214.5元。
中磊10月營收達36.4億元，年增逾24%，月增2%；累計前十月營收為291.6億元，年增16%。
法人表示，中磊近年除北美、歐洲、亞太地區市場外，積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度、東歐等新興市場，搶搭寬頻升級商機，產品面擴大到5G小型基地台、5G CPE、新世代WiFi 6無線設備、商用網通設備、智慧醫療、智慧物聯網等加值應用，未來營運成長可期。
智邦10月合併營收為43.8億元，年減5.65%，月減18.8%，累計前十月營收431.3億元，年減約6.3%。
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