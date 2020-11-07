聯詠動能強 Q4挑戰新紀錄

IC設計大廠聯詠（3034）於昨（6）日召開法說會，總經理王守仁表示，第4季業績估計將介於218億至225億之間，較第3季小幅增減，有機會續創歷史新高。

聯詠近日公布第3季財報，營收與獲利雙創歷史新高，合併營收約220億元，季增18.2％，年增32.5％；累計前三季合併營收為575.02億元，年增20.1％。

聯詠第3季獲利為34.05億元，季增33.1％、年增67.6％，每股純益5.6元。前三季獲利為81.73億元，年增33.4％，每股純益13.43元。

王守仁指出，第3季是系統單晶片（SoC）的需求旺季，因新冠肺炎疫情影響，IT產品需求增加，手機相關客戶於10月長假之前就提前拉貨，單季業績增長。在驅動IC方面，主要是中小尺寸應用的動能較強。

展望第4季，王守仁認為，疫情影響讓NB、平板與電競螢幕等應用產品本季需求仍強勁，接下來到明年初有多個假期。宅經濟加上季節性需求，本季需求比以往傳統季節性動能更強。