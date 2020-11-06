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上月業績／臻鼎+30% 泰鼎+20%
PCB廠臻鼎-KY（4958）、泰鼎-KY昨（5）日公布10月營收，同步攀上歷年同期次高，臻鼎約為151億元，月增30.5%，但較去年同期衰退8.1%，主因大客戶智慧手機新品今年延後推出；泰鼎單月營收逾10.8億元，月成長20.8%，年成長39.4%。
臻鼎10月營收若以功能貨幣美元計算，年減3.1%；前十月營收約912.72億元，年減3.5%。臻鼎預計11月11日舉辦法說會，說明第4季營運展望。
臻鼎今年11月4日已正式增資換股合併先豐，將先豐納為旗下子公司，營收將在11月開始認列。先豐併入臻鼎之後，將專注於研發與製造網通、高速運算及車用等三大相關領域。
泰鼎前十月營收約99億元，年成長11.4%。泰鼎昨日重申，第4季營運持續較第3季升溫的看法不變
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