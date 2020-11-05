中美晶前三季EPS 7.82元 創歷史次高

中美晶今日舉行董事會，會中通過2020年第3季財務報告，第3季歸屬於母公司的稅後純益16.72億元，年增4.0%，每股純益2.86元，略優於去年同期的2.85元；其中半導體子公司環球晶，第3季歸屬於母公司的稅後純益33.88億元，稅後單季每股盈餘達7.78元。

中美矽晶今年前三季合併營收為456.95億元，較去年同期減少9.1%；營業毛利157.13億元，較去年同期增加12.9%；營業利益117.20億元，較去年同期攀升20.0%；歸屬於母公司的稅後純益為45.73億元，年增去292.9%；每股純益7.82元，遠優於去年同的2元，寫下歷史次高。

至於子公司環球晶圓的合併營收為412.22億元，占中美晶總營收逾九成，前三季每股純益22.21元，表現亮眼。

中美晶強調， 去年一口氣認列虧損性合約負債準備，擺脫了長約沉重包袱，營運績效回歸正軌，經營成果耀眼出色。今年前三季累計的營業毛利、營業利益、稅後純益，都創歷史新高，每股純益也創下歷史次高。

著眼於永續發展，中美晶近年戮力強化營運佈局，透過轉投資車用二極體廠朋程、半導體用特殊氣體廠台特化與第三代半導體砷化鎵專業代工廠宏捷科技，深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，將事業版圖拓展到車用元件、先進半導體製程專用特殊氣體及第三代半導體等高潛力且高綜效的產業。至於子公司環球晶穩定提供品質優異的上游晶圓材料，努力成為所有客戶最信賴的供應商。

中美晶強調，憑藉前瞻的營運策略與優異的管理效率，在瞬息萬變的太陽產業結構中靈活前進，累積創新能量並轉化為經濟效益，未來發展樂觀可期。