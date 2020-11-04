外資調高環球晶目標價 上看500元

環球晶（6488）法說會後，多家外資調高目標價，其中歐系外資同步調高評等至優於大盤表現，目標價由430元調高至500元；另有美系及日系等外資，分別調高目標價至418元、470元；但另一家美系外資雖重申買進評等，但目標價則是由580元調至570元。

環球晶第3季合併營收140億元，季增2.2％，年減2％，歸屬母公司業主淨利33.88億元，季減0.2％，年增1.8％，每股純益7.79元；累計前三季合併營收412.21億元，年減7.5％，歸屬母公司業主淨利96.65億元，年減9.9％，每股純益22.21元；法人看好環球晶第4季將持續增長，今年每股純益上看30元，明年挑戰33元。

環球晶法說會表示，明年出貨量將持續成長，矽晶圓供給2022~2023年將再度吃緊，多家外資調高環球晶目標價，歐系外資調高環球晶今明年每股純益至29.94元、33元，在供應及需求改善下，投資價值浮現，將評等由原先的中立調高至優於大盤表現，目標價調高至500元。

美系外資預估，環球晶今年第4季營收季增8%，毛利率37.6%，每股純益7.96元，重申中立評等，目標價由398元調高至418元；日系外資重申中立評等，目標價由450元調高至470元。

另一家美系外資預估環球晶第4季營收季增3.2%、毛利率37.2%、營業利益率29.1%，每股純益7.51元，重申買進評等，目標價由580元下修至570元。