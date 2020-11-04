還我公道？安碁資訊盤中亮燈漲停

昨日兩檔可簡稱「安碁」股價走勢迴異，今（4）日兩檔個股走勢又不相同，安碁資訊（6690）今日盤中亮燈漲停，安碁科技則盤中跌幅一度超過5％。

主要業務為資訊安全管理服務的宏碁集團旗下安碁資訊今(4)日股價開高，盤中衝上漲停板價163.5元，成交量也增加至110張以上。安碁資訊昨日公布第3季稅後淨利2,058.6萬元、年增33.3%，每股純益（EPS）為1.24元；但收盤下跌1元，收盤價為149元，成交量為22張。

主要業務為石英晶體的安碁科技（6174）今日開盤走跌，早盤股價曾跌到11.6元，但盤中跌幅收斂，午盤前的成交量增加到1,700張以上。昨日則是以漲停價12.2元收盤，成交量為753張。

昨日安碁資訊與安碁科技股價走勢大不同，市場解讀為股名烏龍事件，今日安碁資訊股價走強，安碁科技股價拉回卻有買盤承接，兩檔「安碁」股走勢也受到今日市場關注。