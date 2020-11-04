安碁資訊獲利靚 股價奔漲停

資安服務商安碁資訊（6690）董事會通過第3季財報，受惠於企業資安需求，第3季營收達1.97億元，年增14.14%；稅後淨利2059萬元，年增33.29%；每股盈餘1.24元。

該公司獲利表現不俗，今（4）日股價終於一吐先前頹勢，盤中不僅量增、股價也一度來到漲停價163.50元。

安碁資訊2020年前3季累積營收5.44億元，年增22.41%；營業毛利2.21億元，年增20.11%，毛利率40.54%；營業淨利6651萬元，年增22.49%；稅後淨利5444萬元，每股盈餘3.27元。

安碁資訊表示，全球在疫情期間，網際網路的資安威脅也如病毒般蔓延擴散，在後疫情時代，網路資安攻擊頻繁，企業在網路連線、布建及相關網路設備的使用，都隱藏了資安風險，因此企業對資安的重視躍為顯學。

為因應新型多樣的威脅，安碁資訊與資安大廠趨勢科技合作，整合趨勢科技MDR託管式偵測及回應服務，針對進階端點、網路威脅偵測與應變、專業資安顧問，可提供一站式資安監控整合性服務。