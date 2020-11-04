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瑞昱12.1元 網路需求火熱
IC設計廠商瑞昱（2379）於昨（3）日舉行法說會，公布第3季獲利創歷史新高，每股純益為4.92元也同步攀峰，前三季每股純益為12.1元。
由於各業務需求熱絡，受惠於在家工作等應用發展，瑞昱第3季合併營收為224.09億元，來到歷史高點，季增29.2％，年增39.7％，毛利率為41.4％，稅後淨利為25.09億元，季增23.8％，年增30.5％，每股純益為4.92元。
瑞昱累計前三季合併營收為556.7億元，年增26.4％，稅後淨利為61.7億元，約成長19.8％，每股純益為12.1元。
瑞昱第3季庫存天數明顯下滑，該公司表示，主要是市場需求強勁，客戶積極拉貨所致。
展望第4季，瑞昱認為，客戶對各類應用的產品需求仍持續，但供應鏈產能、國際情勢與新冠肺炎疫情變化，可能影響整體經濟與終端市場供需，仍需密切關注。
在乙太網路業務方面，瑞昱第3季相關需求反彈，預期還將延續到第4季。
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