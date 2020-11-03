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花王烏龍翻版買錯股？安碁資訊收黑 安碁卻漲停

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
安碁資訊董事長施宣輝，也是宏碁集團創辦人施振榮長子。本報系資料庫
安碁資訊董事長施宣輝，也是宏碁集團創辦人施振榮長子。本報系資料庫

宏碁集團旗下的安碁資訊（6690）今（3）日收盤149元，下跌1元； 安碁科技（6174）則是以漲停價12.2元收盤；因安碁資訊今日公布第3季財報，前三季累計每股純益3.27元，市場解讀可能有投資人誤認而買錯股票。

安碁資訊今日成交量22張與昨日的23張差不多，安碁科技成交量為753張，較昨日的25張大幅擴增。

安碁資訊公布第3季稅後淨利2,058.6萬元、年增33.3%，每股純益（EPS）為1.24元；今年前三季累積營收達5.44億元、年增22.4%，稅後淨利5,444.1萬元，每股純益3.27元。安碁資訊位在台北市信義區，主要業務為資訊安全管理服務。

安碁科技位在台中市潭子區，主要業務為石英晶體、石英振盪器、濾波器等產品及半成品之製造，加工及內外銷石英晶體、石英振盪器、濾波器等產品的原料，零件的加工及內外銷。目前尚未公布第3季財報，上半年每股純益0.05元。

財報 宏碁

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