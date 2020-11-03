安碁資訊Q3獲利年增33% 股價遇逆風

宏碁集團旗下安碁資訊（6690）第3季稅後淨利2,058.6萬元、年增33.3%，每股盈餘（EPS）為1.24元，為今（3）日股價遇逆風，近午盤微幅下滑。

安碁資訊第3季營收1.97億元、年增14.1%。毛利率41.2%。稅後淨利2,058.6萬元、年增33.3%，每股純益1.24元；安碁前三季累積營收達5.44億元、年增22.4%。毛利率40.5%。稅後淨利5,444.1萬元，每股純益3.27元。

安碁資訊指出，因應全球在新冠疫情期間，網際網路的資安威脅亦猶如病毒般地蔓延擴散，在後疫情時代，網路資安攻擊頻繁，企業在網路連線、佈建及相關網路設備的使用，都隱藏了資安風險的危機，因此，對企業資安的重視躍為顯學。

由於數位環境的衝擊、資訊應用的多樣化，網路攻擊的技術持續進化，企業與個人在網路所留存的數位足跡不斷地累積，導致遭受資安攻擊的弱點、漏洞陸續增加。伴隨著偵測難度高的新型態自主式攻擊或是傳統攻擊技術持續進化之下，防護機制失靈狀況頻傳，導致資安風險持續升高，造成企業營運被迫中斷的無預警風險。

在面對資安威脅時，傳統的資安解決方案只能採取被動回應的作法，而且只能一次監控單一的威脅途徑，無法面對現在新型多樣的威脅情勢。因此，安碁資訊與趨勢科技強強聯手合作，透過安碁資訊的智能SOC資安監控中心將趨勢科技MDR託管式偵測及回應(Managed Detection and Response, MDR)服務整合納入，提供給政府或企業客戶，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供單一窗口一站式的資安監控整合性服務。

隨著APT 進階持續性滲透攻擊(Advanced Persistent Threat, APT)手法的多元與複雜，企業即使採購各種的資安防禦軟體，也無法只靠一己之力來防堵因應。安碁資訊表示：經由雙方的合作，能在資安問題發生之前預先加以防範，從端點內部的威脅、駭客入侵或攻擊手法、

安碁資訊與趨勢科技的聯盟，主要是結合兩家公司的強項，讓彼此的團隊可以將全球與本地的威脅情資、SOC事件分析資料與事件回應等各種資訊進行交流分享，期盼對國內資安產業經濟產值與提升資安產業發展，灌注一股新的能量。