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法說會傳佳音後卻走弱 聯電、聯發科跌勢重

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

聯發科（2454）、聯電（2303）上周法說報佳音，但是股價表現並不給力，聯發科今(2)日開高走低，股價由紅翻黑，跌破月線，盤中跌幅3.8%；聯電則是開低拉升無力再走低，盤中跌幅3.58%。

聯發科第3季合併營收、營業利益與獲利都創單季歷史新高，第3季獲利133.67億元，每股純益8.42元；第3季毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，累計今年前三季稅後純益262.86億元，每股純益16.64元，已超越去年全年14.69元。

展望第4季將持續成長，聯發科同時上修今年全球手機晶片出貨量，由預期1.7~2億支上修至2億支，2021年可望翻倍；第4季整體需求穩健，預期將有「顯著年成長」。

聯發科第3季獲利亮眼，第4季展望佳，今日早盤以690元開出，上漲17元，但股價無力再往上拉升，盤中翻黑，一度下滑至650元，月線宣告失守。

聯電第3季獲利91.1億元，為14年多來單季新高，每股純益0.75元，第3季產能利用率97%，晶圓出貨量為225萬片約當8吋晶圓；累計聯電今年前三季歸屬母公司淨利179.94億元，每股純益1.5元。

聯電對第4季展望樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，毛利率約與第3季持平，產能利用率約94~96%；法人預估，聯電第4季營收可望再戰新高。

聯電在運動家庭日也釋出市兄需求強勁的消息，看好今年第4季到明年第1季展望都不錯，價格部分，今年針對客戶額外增加的需求有調漲價格，明年8吋價格也將有調漲，12吋價格持穩。

聯電接連在法說會及家庭日釋出好消息，今日股價以30.6元開出，下跌0.1元，一度翻紅至30.9元，但漲勢不繼，股價再翻黑，一度下探至29.4元，股價跌破30元。

聯電 聯發科

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