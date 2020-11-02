台光電Q3獲利同期新高 股價不賞臉

銅箔基板大廠台光電（2383）第3季獲利季增30.5%，每股盈餘（EPS）為3.4元，營收及每股稅後盈餘均創歷史同期新高，惟今（2）日股價開高走低，盤中跌幅擴大到3%。

台光電第3季營收創歷史單季新高，達74.74 億元，季增18.6%、年增7.2%，毛利率為 27.5%，創歷史單季新高，季增0.9個百分點，年增1.4個百分點，稅後純益為11.24億元，季增30.5%、年增17%，每股純益為3.4元。

業績大幅成長主要來自台光電專注的HDI高階製程及無鹵素環保材料應用範圍持續擴張至手機以外，如車用材料、基礎建設網通類產品、高速低信號損失HPC及其他高階產品所貢獻。

台光電今年前三季累計營收196.83億元，年增8.5%，亦為歷年同期新高。前九個月毛利率為26.2%，較去年同期24.2%，增加2個百分點，原因為產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市佔率攀升所致。累計今年前九個月稅後純益為25.48億元，每股純益為8.4元，均為歷史同期新高。

台光電預期在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心伺服器及交換器的需求量會大幅增加，同時人工智能、雲端運算的高效能運算趨勢下，台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，隨著台光電新產能的開出，新5G產品的應用擴展及出貨持續放量，預期2020年及2021年營運績效可望繼續成長。

為因應來自客戶不斷增加的需求及應用市場持續大幅成長，台光電董事會通過黃石廠產能擴增案。台光電預計在黃石廠再增加75萬張的月產能，擴產完成後，黃石廠的月產能將達到135萬張，而集團的月產能將達到430萬張，產能預計於2022年上半年陸續開出。