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陞達科2日開始競拍 20日掛牌上櫃
風扇馬達驅動控制IC業者陞達科（4945）預計於11月20日掛牌上櫃，該公司上櫃前的競價拍賣作業，從2日開始至4日止，競拍底價為每股34.86元。
陞達科競拍底價為每股34.86元，11月6日開標，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.09倍、38元為承銷價格的上限。截至10月30日止，陞達科於興櫃市場的成交均價為63.40元。
陞達科資本額為2.68億元，今年前三季合併營收2.9億元，年增16.1%，稅前淨利5,044萬元，每股純益為1.55元。
陞達科兩大業務包括風扇馬達驅動控制IC開發，及微控制器（MCU）代理買賣。陞達科的風扇馬達驅動IC業務，在上半年的業績占比達85％，該業務約有68％應用於伺服器散熱風扇。目前該公司在伺服器散熱風扇驅動IC已有16%市占率，未來也規畫持續開發IT產品散熱風扇以外的市場，陸續布局家電與車用市場。
至於MCU代理買賣業務方面，陞達科代理包括新唐（4919）的語音處理、指紋辨識，松翰（5471）的光學辨識，以及盛群（6202）的感測器控制等產品線。
陞達科成立於2000年，於2017年時與巨馳國際合併，成為被動元件通路商日電貿（3090）的子公司，日電貿對其持股比例約52.84％。
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