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野村提三多 上修聯發科營運預測

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

聯發科昨（30）日公布漂亮的第3季獲利數字，僅前三季已賺贏去年。野村證券等外資對後市展望樂觀，不僅來自中國客戶的需求旺盛，高通晶片出包也帶來助攻；在美國大選變數消除後，股價可望重振雄風。

外資昨日轉為賣超聯發科，但僅賣超341張，投信連三天積極買超共275張，台股跌破季線，聯發科仍高檔強勢整理。

野村在法說會前搶先上修聯發科營運預測，預測聯發科短線股價保持強勢，包括一、受惠華為手機需求退出，OPPO、VIVO及小米對5G晶片下單力道更強將助攻基本面，二、高通因三星晶圓產能吃緊無法順利量產4350晶片，創造聯發科近期營運超車空間，三、高通電源管理晶片也面臨中芯可能被制裁壓力，市場在此部分將同步看好聯發科。

聯發科 高通 外資

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