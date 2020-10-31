聯發科旺 前三季賺贏去年

IC設計大廠聯發科昨（30）日公布第3季財報，合併營收、營業利益與獲利都創單季歷史新高。受惠於智慧型手機市占率增加、5G產品出貨，聯發科第3季獲利達133.67億元，季增82.8%、年增93.7%；每股純益8.42元。

聯發科第3季的毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，前三季每股大賺16.64元，已經超越去年全年的14.69元。

聯發科第3季營收927.75億元、季成長37.24%、年成長38%，單季營收超越財測、首度衝上900億元大關，創歷史新高。主因智慧型手機市占率增加與5G產品出貨，加上電視、WiFi與電源管理晶片等消費性電子產品銷售提升。

聯發科第3季營運亮眼，營業利益為146.28億元，較前一季增加97.3%，較去年同期增加108.1%，合併毛利率44.2%，季增0.7個百分點，較去年同期增加2.1個百分點。累計今年前三季稅後純益為262.86億元，年增57.34%，每股稅後純益16.64元。

聯發科執行長蔡力行指出，第3季的成長型產品包括物聯網、電源管理、客製化晶片等，合計占營收比重27%-32%，有強勁的季成長。

物聯網產品線如智慧音箱、串流裝置與藍牙耳機的需求成長，主要來自亞馬遜智慧音箱新產品發表與市場需求回升。

蔡力行進一步說明，居家辦公與規格升級的趨勢，持續推升WiFi 5的需求與加速WiFi 6普及。

聯發科初期即推出具競爭力的WiFi 6解決方案，在高階產品搶下市占率，WiFi 6晶片今年底可望對營收有初期貢獻。

至於電源管理晶片受惠於筆記型電腦、PC與智慧型手機等市場的需求強勁，近期供給吃緊，新一代遊戲機的客製化晶片於第3季持續放量。

針對晶圓代工以及封測產能，蔡力行坦言，確實有產能晶圓代工以及封測產能吃緊狀況，但目前公司有足夠的產能，未來也會密切關注供應狀況，價格有調漲，但是影響不顯著。儘管近期伺服器需求放緩，仍對此一領域的中長期市場需求很有信心。