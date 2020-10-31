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立積 Q3每股賺4.93元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導
圖／經濟日報提供
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射頻晶片廠立積（4968）昨（30）日舉行法說會，受惠WiFi 6 FEM（射頻前端模組）、電視接收晶片需求暢旺，第3季每股純益4.93元，創下歷史新高；看好WiFi 6 FEM未來市場需求仍將大幅成長，公司積極提升市占率，是明年營運成長動能。立積指出，目前WiFi 5或WiFi 6市場需求都相當強勁，到明年第1季，市場持續供不應求，相關產品是立積目前主要產品，接單暢旺，不但對第4季樂觀看待，甚至到明年第1季業績也持續正向發展。

立積指出，明年營運目標是持續擴大市場的占有率，今年第4季大陸市場占比就會提升，希望在大陸路由器取得七成市占率。

昨日台股大跌，但立積保持平盤上下，上漲0.5元、收237.5元，相對抗跌。

手機產品部分，手機WiFi客戶也持續成長，未來大陸品牌廠包括華為、小米、OPPO等大廠的智慧機導入WiFi FEM比率將持續增加。目前立積在手機的WiFi 5和三星、LG以及聯想合作，看好未來手機領域市占率持續成長，手機的WiFi 6產品最快今年年底出貨，明年希望拿下大陸智慧機WiFi FEM市占30%至40%。

在感測相關市場方面，立積指出，10GHz的應用主要在智能家電，技術上可以完全偵測人的走動、手勢、心跳、人群計數等等細微的偵測，在全球各大品牌中，不只空調客戶，還有各產業的國際級大品牌的客戶持續接觸，未來可望持續發展各品牌的終端應用，明年年中有機會公布和國際品牌廠商合作的產品資訊。

市場法人認為在中國大陸電信營運商及網通品牌拉貨力道持續衝高狀況下，推動WiFi射頻前端模組（FEM）出貨有望再度提升，推估立積第4季業績將有望繳出續創新高的成績單。

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