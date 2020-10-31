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研華Q3 EPS 2.52元 擁業外收益

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導

工業電腦大廠研華（2395）受新冠肺炎影響、訂單需求疲軟，昨（30）日公告第3季財報。合併稅後淨利為19.41億元，年減9.1%、季減15.8%，EPS2.52元，雖然單季獲利下滑，仍創歷史第三高。研華業外不但沒有匯損，還受惠業外收益。

研華第3季合併營收130.49億元，季減6.9%、年減9.3%，仍創同期次高。營業毛利為51.92億元，季減10%、年減8.7%，毛利率39.8%，低於第2季41.1%、優於去年同期39.6%，營益率17.3%，低於第2季20.2%及去年同期18.2%。

累計研華前三季合併營收383.4億元、年減5.7%，營業毛利為153.5億元、年減3%，毛利率為40%，優於去年同期的38.9%。歸屬母公司稅後淨利55.43億元、年減1.74%，仍創同期次高，每股純益7.19元、略低於去年同期7.34元。

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